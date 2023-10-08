謝曉瑩3號風球搞生日派對　好友相伴切蛋糕嘗美食

粵劇花旦謝曉瑩昨晚在3號風球下舉行了一個小型3號風球，由於天公作美，雖然掛3號風球，卻無風也無雨，她在老公高潤雄的相伴下切蛋糕嘗美食，還有她最愛的香檳，亦難得的有前輩李龍、阮兆輝、溫玉瑜出席，亦見有新一輩的梁振文，席上除開心耍樂抽獎外，更難得聽到幾位前輩談梨園中大小事。

謝曉瑩近月非常之忙碌，參與很多不同的創作和演出。8月尾參與春天實驗劇團製作，重演粵劇《鎖麟囊》，緊接9月頭在高山劇場上演5日6場「靈宵作品展」，包括新編粵劇《東方之珠》（「寫．香港」粵劇系列） ，《宋徽宗•李師師•周邦彥》（紀念林錦堂逝世十周年），以及《女角九宮格專場》，全部皆是謝曉瑩編劇作品。

值得一提的是將九型人格概念貫注戲曲，呈現現代女性劇場的「女角九宮格」，此次特邀高志森先生為視像導演，用特殊手法貫穿九個女性人物，以與編劇對話的狀態呈現表演。其後又在廣州參加了大灣區文化節開幕、離島區粵劇慶回歸等活動。

未來演藝活動亦是接踵而至，十一月參演「粵」睇越開心粵劇欣賞會，夥拍譚穎倫、吳仟峰、李龍上演三晚戲寶；又於12月28-39日帶領「青靈宵」的一眾年輕演員，上演古老戲《武松之戲叔、殺嫂》和《斬二王》，又加插新編中篇劇《白蛇》【重說•劇系列舞台版】，既創新又具傳承意味。