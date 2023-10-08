許志安演出前剝智慧齒得到啟示：感受到乜嘢對自己最重要

歌手許志安加盟環球唱片後推出新歌《人與人之間》、《不枉》以及日前新鮮上架的全新作品《與自己和解》。近日藉着新歌《與自己和解》面世之時，日前舉行《ONGOING新歌發布會》，跟現場過百歌迷共度黃昏。

安仔跟樂隊成員首先送上4首別有意思的舊作《一千次日落》、《星河感覺》、《心靈相通》和《苦中作樂》，安仔表示：「今次不止係個新歌發布會，更希望藉住一啲自己和歌迷都喜歡嘅心水作品，為大家帶嚟美好回憶。」現場歌迷也被氣氛帶動，大叫「好掛住你呀，安仔」、「由細聽你大」、「幾時開演唱會呀」，更有歌迷帶住小朋友捧場。

安仔一口氣唱出加盟環球後發表的新歌，說到全新歌曲《與自己和解》時，感慨稱每個人在面對人生起伏時，最好的面對方法，便是從中如何對自己了解更多。他續說道：「以前我會為一啲事情同工作特別搏命，但隨住人生愈沉澱，愈明白到有乜嘢事同人先係最重要。」他又自爆往事：「十幾年前，我係一個騷上，因為唱錯一個音，之後匿係廁所幾個鐘唔肯出來，依家知道做人唔可以成日咁執着，要搵到方法去面對自己，先可以向前行，向前望。」

他又特別講到上台前剛剝智慧齒，更因而得到啟發：「我本來打算喺發布會後先去剝牙，最後都係在演出前剝咗，以前自己好易有負面想法，譬如剝咗牙又會擔心會唔會面腫，不過由此就得到一個啟示，就係人生好多事其實係計劃唔到，應該好好去感受人生有乜嘢對自己先係最重要。」