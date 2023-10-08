陳豪夫妻檔新劇接棒《大夫》　江美儀暗藏復仇大計

由陳茵媺與陳豪夫妻檔主演的無綫劇《羅密歐與祝英台》，將接棒《你好，我的大夫》播出，除了兩位主角外，還有視后的江美儀助陣，她飾演潘志文的妻子，每次出場均散發超凡貴氣，表面溫文又親切，但背後暗藏復仇大計。

至於之前成功轉型玩喜劇的鄭子誠在劇中「重操故業」演回奸角，談到是次角色，子誠坦言好玩又有發揮：「奸嘅程度令我諗番起初初入行嗰時，每套劇都奸到一面倒嘅，好耐都未試過呢種感覺，如果抽離嚟睇劇入面個角色，我都會幾憎自己。」更笑言曾因過份投入、遭監製取笑：「有時我會不自覺地激動咗，監製都有叫我有啲位唔使做到咁盡。」問到為何久休復「奸」，他笑指是因欠了監製：「因為曾幾何時佢拯救我脫離奸人嘅火海，佢憑《四個女仔三個BAR》成功令我跳離奸人行列做番好人，所以我好多謝佢、多謝佢喺角色上面畀我做好人嘅機會。所以咁多年之後佢叫我做番老本行，我當然義不容辭咁答應。」

另一亮點落在實力綠葉演員楊證樺（Man）身上，他今次再玩「驚喜」小丑上身，更會首度挑戰飾演身手了得的瘋狂槍手。自言打戲冇難度的阿Man，透露為了劇中高難度開槍及轉槍動作，付出不少時間力求完美：「平時拍槍戲掹出嚟就射得，但今次轉完槍仲要打、之後再轉槍同開槍，呢樣比較難啲。其實做完動作後轉槍再射槍指向某一個位，兼且要就埋鏡頭係好難，拍攝時都拍咗好多次，要各樣嘢好準先好睇，之後都接受咗好耐訓練。監製、導演同武術指導要求好高，每次要做到好完美先收貨。」談到角色搶眼造型，阿Man透露是幕後多番努力調教後的成果，並謂為了更投入劇中角色，大部分時間均是自己親手上妝，並有拍片記錄留念，楊證樺笑言：「我有時直頭喺屋企化埋出去，去到Location即刻拍得。」