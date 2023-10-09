【是日通勝】

農曆八月廿五

癸卯年 壬戌月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、成服、入學

忌：安床、置產、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、28、29

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

金牛座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙子座：事業運平平，受人事問題困擾，必須正視。

巨蟹座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

獅子座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

處女座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

天秤座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

天蠍座：機不離手會損害視力，好好錫住靈魂之窗。

人馬座：財運好得令旁人羨慕，切記不要得意忘形！

山羊座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

水瓶座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙魚座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 人緣佳

（跌）馬 易破財

鼠：事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

牛：頭腦清晰，溝通力強，易獲別人信任。

虎：成功不能靠僥倖，一分耕耘一分收穫。

兔：感情運一般，有伴侶者切勿亂發脾氣。

龍：好運來臨，生活愜意，人際關係不錯。

蛇：心態散漫，工作易出錯，破財機會高。

馬：是日沖煞，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

羊：瑣事纏身，忌心急心煩，否則更大鑊！

猴：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

雞：運勢太佳，諸事不順，內心焦躁不安。

狗：有機會遇上老朋友，讓你感到喜出望外。

豬：疑神疑鬼易傷感情，對伴侶要有信心。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

浮生長恨歡娛少 肯愛千金輕一笑

人生只恨歡樂好運時光太少，何必為了獲得更多的錢財名譽而輕視難得的歡笑自在呢？

陽曆10月9日前後，鴻雁來賓，雀入大水為蛤，菊有黃花。不經不覺已進入二十四節氣的「寒露」，所謂「鴻雁來賓」，可解釋為天空中仍有由北向南遷徙越冬的雁群。對我們的命運有甚麼啟示？

大自然動物都是適者生存，只要我們知道自己的命，按照五行喜忌來適時調節布局，除了可增強本有的好運，亦可在不好大運時減少傷害，即所謂趨吉避凶。過了中秋，開始進入深秋，古詩有云：「秋當金令正司時，金色為黄菊肖之」，為甚麼特別提菊有黃花呢？這又與陰陽五行有關。秋季屬金，金為黃色，菊花之所以能明目和舒肝，因眼和肝屬木，一物治一物，金剋木，一般生於新曆8月8日立秋至11月8日立冬前的人，多數是缺木多金，一般情況下要增加木的五行，也可用水養四枝觀音竹，因水生木，一般不論方位，放在枱或床頭櫃左邊都可以，也可按家中成員的各自方位來擺放，男主人放西北，女主人放西南，第一個仔放正東，第一個女放東南，可在廳或房布局。另外，這個月份出生的人士要少用金屬或少用白色衣着。

中國人經常在口中提到「不時不食」，看似隨口說卻很有智慧。好快又到農曆九月九日重陽節，這節日又稱老人節，有求長壽的傳統，下期教大家怎樣增福延壽吧！