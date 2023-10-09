星玄｜「大小姐」自嘲似男人　個人夠直網民大讚！

今日係10月9日農曆八月廿五，是日最旺生肖係龍，有好運來臨，人際關係亦都唔錯。屬龍嘅「大小姐」林淑敏就係一個好例子，佢喺《愛·回家之開心速遞》入面，雖然巴辣兼惡死，但仍然深受觀眾歡迎，人氣高企。佢曾多次喺《愛·回家》入面，扮演過春麗、麻辣女教師、馬小玲、Barbie等經典角色，造型百變又搞笑。早前「大小姐」又再出招搶Fo，戴上紅色假髮、珍珠貝殼Bra，化身做「美人魚」，即引嚟唔少網友激讚，之不過林淑敏就發文自嘲：「成個男人咁，呢個世界邊有好似我咁大隻嘅人魚？好難話自己係美人魚。」直率反應即令觀眾同佢嘅好拍擋都大讚話好靚，又話「大小姐版美人魚係完美㗎」，呢啲咪就係人緣好到擋唔住囉。

而今日幸運星係獅子座，成日都充滿自信，從來唔怕挑戰嘅佢哋，今日各方面運勢都唔錯。「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）就係獅子座，早前佢擔任新加坡天王林俊傑，北京鳥巢嘅首場嘉賓，仲首度合唱9年前嘅歌曲，全場氣氛即時High爆。另有消息傳出指G.E.M.將會舉行巡迴演唱會，雖然地點未正式公布，但有唔少粉絲都希望佢會返嚟香港開個唱，皆因佢上一次開紅館就已經係2017年嘅事，不如G.E.M.諗吓今次巡演會有香港場，等班粉絲都可以開心吓。至於金牛座嘅朋友，今日愛情運最強，有心儀對象嘅話不妨嘗試表白。