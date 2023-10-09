廣咩︱陳星妤富貴逼人　「大夿夿」豪使萬四蚊住六星酒店

陳星妤憑藉劇集《一舞傾城》廣受關注，而劇集結束後，她則去了歐洲旅遊，從她分享的照片中可知，她旅居法國的酒店每晚價格高達一萬四千港幣，十分富貴。今集《廣咩》的主題與之息息相關，請接着往下看吧！

《廣咩》是一個以廣東話為主題的節目，每一集都會為大家介紹有趣的廣東話正字知識。上一集敖嘉年挑戰失敗，這一集我們請來了陳星妤作為挑戰嘉賓，她在之前集數的精彩表現，真是令人期待她這次是否能拿下二連勝呢？

問題：請估吓「大夿夿」是廣東話口語中哪個字詞的正字？

陳星妤：「大......我不會。難道是大撻撻嗎？原來是大拿拿。字看起來很簡單，但沒想到是大拿拿，因為我以為是拿出東西的拿。」其實「夿」讀音同「巴」，但為何是大拿拿的正字呢？就讓我們的星級主持關楓馨，為大家解釋一下正字來源吧。

關楓馨：「廣東話口語中説的『大拿拿』，它的正字是『大夿夿』。當有朋友問你借錢，但又不想借的時候，我們會說：『哇，大拿拿幾十萬，我真係冇咁多借畀你喎。』北宋的《集韻》中『夿，大也。』形容某件事物的數量很大。晚清的學者在整理廣東話的時候，採用『因義求字』的方法，即用詞語本身的意思去找出其相對應的字，因此『大夿夿』便被匹配為大拿拿的正字。」

關楓馨她十分愛美，不過每次買化妝品和護膚品，大拿拿都要花費幾千元，她也因此立志要努力賺錢。不知道大家平時的消費中，哪一筆消費你認為是大拿拿的呢？

化妝：@joanne_starryavenue

髮型：Kenny Chan @ HAiR