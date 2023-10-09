東方日報C1：炎明熹喊住唱姜濤歌　被質疑扮嘢

炎明熹（Gigi）首個個人演唱會一連兩場前晚假九展開鑼，現場座無虛席，Gigi的父母、嫲嫲及弟妹、聲夢好友鍾柔美、詹天文、張馳豪、何晉樂等以及歌手周吉佩也有現身捧場，前輩歌手譚詠麟、草蜢、李克勤夫婦、蘇永康、楊千嬅亦送上花籃祝賀。

演唱會以太空為主題，Gigi換上多套閃爍舞衣，在跳唱環節中，她以黑色露腰裝及短褲登場，率領8位舞蹈員跳唱4首作品，包括《別找我麻煩》、《Freakin’Nightmare》、《刀馬旦》及《Little Magic》，期間她表演苦練多時的高難度翻觔斗動作，台下樂迷尖叫聲不斷，現場氣氛高漲。Gigi自言跳舞時有少許甩漏，舞衣部分裝飾掉落，她希望藉今次演唱會令自己進步及挑戰一下，大感跳舞真的很難。

多人愛錫感幸運

Gigi除獻唱自己的歌曲外，也唱了不少其他歌手的作品，當中包括MIRROR成員Jer的《Jonathan's Soliloquy》及姜濤的《Dear My Friend,》。她唱出《Dear My Friend,》前發表感言，表示出道2年，身邊不乏愛錫她的親人、朋友及同事，自覺非常幸運，自爆總綵排時，耳機及粉絲送贈的咪突然壞掉，幸在同事及唱歌老師幫忙下解決問題：「好感恩有一群天使們，我要將以下歌曲送畀佢哋以及送畀曾經嘅自己。」

唱到尾段時，Gigi激動落淚唱不下去，要轉身背向觀眾平復心情，她哽咽唱出最後一句，並說：「我本身忍得住，但眼淚係唔聽人講嘢。」她續解釋落淚因由：「首歌我點唱都係會喊，雖然首歌係姜濤先生送畀離世嘅朋友，但我想送畀好錫我嘅朋友以及陪我成長嘅粉絲，亦係送畀曾經嘅自己，我會忍唔住喊係因為人成長之後，以前嘅自己會唔見咗，希望佢會回來，希望行呢條路嘅時候可以遇見番佢。」

尾場騷延期

Gigi的處女騷大受好評，唱功出色，跳唱部分亦令人眼前一亮，不過她獻唱同是選秀冠軍兼人氣王姜濤的歌曲就成為網民討論焦點之一，不少人將兩者作比較，有網友認為Gigi完勝原唱，實力不容置疑，但有網民唱反調，質疑Gigi不夠氣及唱不到才扮喊，又指她選姜濤的歌曲來炒作話題，別有用心，亦有粉絲持中立態度，呼籲不應該將兩人互作比較及抹黑Gigi選歌的用心，應尊重兩位歌手。

此外，Gigi個唱遇上颱風「小犬」，由於昨午開始掛上8號東北烈風或暴風信號，天文台更不排除換上更高信號的可能，有關方面經過開會研究，於傍晚時分宣布昨晚Gigi尾場演唱會延期，歌迷可保留完整門票，留待日後最新公布。

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