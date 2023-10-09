跟韓星化妝　眼細也可以放電

眼睛是心靈的窗戶，相信大家都聽過這句話，擁有一雙大而明亮，又水汪汪的眼眸也是不少女生夢寐以求的事。特別是單眼皮或者內雙的女生，你是不是經常苦惱，不知眼妝該如何下手是好，跟着網上KOL學化妝，但到頭來眼影全被腫腫的眼皮吃了，那不如看看妝造技能滿分的南韓是如何打造單眼皮或內雙的明星。

決定電眼的兩大關鍵

好看的雙眼主要受眼裂及瞳孔暴露度的影響，眼裂即眼頭至眼尾的長度及寬度，一般眼裂偏長笑起來會更好看；瞳孔暴露度則是眼睛有神的關鍵，瞳孔露出80%或以上會使眼神明亮。雙眼皮正因為上眼瞼部分皮膚向內折，幫助瞳孔露出，故雙眼更加大而有神，而大部分單眼皮或者內雙通常伴隨較多的上眼瞼脂肪導致眼睛細小、遮瞳。不過，單眼皮女生往往眼裂較長，因此貼上雙眼皮貼就會有翻天覆地的變化。可是，長期使用雙眼皮貼容易令眼部肌膚鬆弛，因此不如從最基礎開始，掌握如何通過眼影、眼線改變眼形。

釣系女神倒置眼妝

如果你是眼皮腫腫的上斜眼，眉眼間距近，眼位也偏高，那非常適合借鑑itzy成員李彩鈴的變美思路。彩鈴出道時由於長相獲得不少惡評，但近幾次回歸，她逐漸找到了適合的妝造，人氣大幅上升。她整體眼妝的思路主要在橫向和縱向上放大眼睛，強調臥蠶、細長的眼線以及垂翹的上下睫毛。

因此，上下眼影只需以低飽和度的啞光眼影打底，可以是杏色、淺棕色，但要眼尾部分需要往外暈染以配合之後細長的眼線。可用扁長的斜角掃沾取深棕色眼影作打底，從瞳孔外邊緣對上一點點往外平拉，快結束時再微微往上挑，之後用眼線液筆按着剛剛的草稿慢慢細描，眼線長度略短于眉毛。再用同一把眼影掃，從眼中往上眼線尾端的方向加深下睫毛根部。

臥蠶則用扁平但有點厚度的眼影掃沾取灰棕色的陰影，微眯着眼睛從中間開始左右暈染畫出一個寬度前後一致的臥蠶，長度一直到眼尾，整體大小只比眼睛略小，然后再用發白的啞光肉粉色提亮它，想更顯眼也可以用珠光眼影。由於眉毛和眼睛的距離已經比較接近，因此睫毛不宜太翹，否則會眉壓眼，看起來比較兇。着重加強後眼尾的睫毛，打造垂翹感睫毛，同時需要加強眼中的下睫毛存在感，再次縱向放大眼睛。