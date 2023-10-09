驚悉噩耗︱「天氣先生」江偉離世　網民：早晨節目再看不到他！

近日香港「小犬」來襲，天文台又成焦點，不過有「天氣先生」之稱的天文台高級科學主任江偉近日甚少現身早晨天氣節目，想不到昨日（8日）驚傳死訊！江偉相識了超過20年的同學，在社交平台留言表示出席完江偉的安息禮並說：「希望你在天國安息。再見了，我們的天氣先生！」這位與江偉相識了超過20年，從中學到大學已經是同學，直到出來工作亦保持聯絡，貼了多張與江偉在讀書時期的合照，懷緬過去相處的點滴。

文中說：「江偉，中學時，我們一起參加歌唱比賽、一起當數學學會主副主席、我們一起讀書上課，還記得我們Applied Maths，『九男女』經常一起上課計數討論。我還很喜歡跟你比我們誰的數學成績好，誰能拆解那條數。」她續說：「在學校，大家成績都差不多，但一到 A-Level 你的成績就突飛猛進。然後，我們一起考入中大物理系，成為大學同學。由於你學業成績太好了，我已經沒法再跟你比成績了，你還考上讀 MPhil 物理哲學碩士，我一直都很佩服你。畢業後你入了天文台，是作為一個物理人的理想職業，最後成為香港天文台高級科學主任，可以在電視裏看到你報道天氣，成為大家的天氣先生而且是香港的『雷達專家』。」

江偉的好友還說：「天文台今天做了很好的預測，掛三號風球，沒掛八號，令大家都能順利來送別你最後一程。在安靜的安息禮上，聽到你女兒的大喊，作為一位剛生孩子的母親，眼淚真的完全停不下來。雖然我們不能代替你去照顧你的家人，但我們也會略儘綿力。希望你在天國安息。再見了，我們的天氣先生！」消息傳出，有網民感到愕然並說：「雖然不認識這位天氣先生，希望他一路走好」、「好心痛，一路走好！！」、「人生無常」、「早晨節目再看不到他！」