來到初秋，有很多海鮮正值時令肥美，無論是鮮甜多膏的螃蟹，又或是肉嫩的魚類或貝類，都咁受歡迎，讓大家隨時感受到最新鮮的海洋氣息，想吃要把握機會。

指定日有折

初秋螃蟹最是肥美，由現時至11月30日荃灣西如心酒店Café Circles推出滋味蟹饌自助餐，冰鎮海鮮有雪花蟹腳、麵包蟹和凍蟹等，沙律、冷盤和湯品就有蟹肉青瓜沙律、蟹肉蝦凍卷、蟹鉗杯和蟹肉周打湯等選擇，主菜有超過20款蟹饌輪流供應，包括薑葱炒蟹、胡椒炒蟹、焗蟹蓋和蟹柳薄餅等，逢星期五至日，每位客人可獲贈大閘蟹1隻，更令人滿足。經酒店網上商店預訂星期二的午市及晚市助餐，會有65折優惠。逢星期一午市自助餐，65歲或以上長者會有優惠價。

油香秋刀魚

日本北海道有豐富的海產資源，現時秋刀魚正值當造，魚脂豐潤又彈牙，荔枝角居酒屋鵜舞推出多款秋刀魚主題菜式，想吃原汁原味首選刺身，加點薑蓉和葱花已夠晒滋味。濃味一點有味噌伴秋刀，魚肉吸收醬汁，香濃又配飯。其他還有秋刀魚壽司、刺身丼、釜飯、鹽燒去骨秋刀魚和秋刀魚紫蘇天婦羅等，選擇相當多。

生啤配肥蟹

惹味的海鮮菜配冰鎮啤酒，最是爽快。尖東唯港薈高級中菜廳天外天於現時至11月30日推出多款蟹饌，黑魚子金湯芙蓉鮮蟹鉗，香滑矜貴。惹味之選有黑胡椒炒膏蟹（或肉蟹）、大千膏蟹（或肉蟹蘿蔔糕）和垝香松露蟹肉鍋貼等，吃時可配行政酒廊全新推出的冰鎮啤酒塔，冰涼生啤配惹味蟹肉，更加吸引。

多國蟹饌

不同風格的的烹調手法，都能突出蟹肉的味道。香港諾富特東薈城酒店Essence於10月4日至11月30日推出蟹趣無窮自助餐，菜式就有來自世界各地的風格，包括新加坡胡椒炒美國珍寶蟹、焗釀越南藍花蟹蓋、蟹黃擔擔麵、墨西哥辣蟹沙律夾餅和酥皮焗蟹肉周打湯等。輪流出場的就有雞油花雕蒸蟹、薑葱炒蟹和加拿大雪蟹等，惠顧自助晚餐的客人，會獲送清蒸大閘蟹1隻。

即劏吞拿魚

美味的海鮮，又豈止等蟹咁簡單？香港嘉里酒店大灣咖啡廳於10月3日至11月30日推出海鮮主題自助晚餐，頭盤有酸橘汁醃帶子和多款冰鎮海鮮，主菜有即製石鍋龍蝦湯泡飯和自選海鮮粥，輪流登場的有金銀蒜粉絲蒸貴妃蚌、薑葱炒龍蝦、黃金大蝦、椒鹽鮮魷、蒜椒炒蜆、XO醬鮑魚海鮮炒飯和大澳蝦膏炒通菜等，逢星期五至日及公眾假期會提供現場即劏原條黃鰭吞拿魚表演，客人可即時品嘗不同部位，更令人高興。