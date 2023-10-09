被邵子風追數70萬　呂方太太發聲明稱遭誹謗已報案

歌手呂方與有「網絡買餸天后」之稱的老婆伍惠寶（Rainbow）近日陷入錢銀軱轕，伍惠寶被邵子風在網上公開追數70萬元，其後伍惠寶在邵子風的社交網否認欠款，事件連日來不斷發酵。伍惠寶今日（9日）在社交平台發聲明：「本人已就此誹謗事件，所有有關人士及其whatsapp恐嚇我和家人之訊息，已經作出報案立案及交由律師處理，就此不會再作出公開回應。」

聲明如下：

有關邵子風(網名)近日於他其中一個個人facebook 網頁嚴重不實地惡意抹黑本人，本人就此作出一次性澄清，及後會交由律師及警方處理：

本人絕對沒有逃避邵先生，當我在他平台立即回應後，便遭到封鎖，令我滅聲。本人現在就此作出聲明。

五年前邵子風(網名)主動提出向當時公司投資作小股東，並建議在公司出任marketing manager 一職，受薪每月3萬元正，但工作表現強差人意，於是向他提出不用上班，他同意，之後就不停要求取回投資資金。商業入股是正當商業行為，大家協議簽下合同，絕不能隨時入股，隨時退股，這是基本的商業原則，不能輸打贏要。

當時邵先生向我提出有財困，在多年朋友立場上，於是我出於好心私人給他三十萬應急，這是盡我所能。及後該公司經歷運動及疫情，一年後大股東無可奈何地亦結束公司，自己亦不能獨善其身，我亦向邵先生表明清楚當時的情況。

每個人都會因應自己的經濟狀況而投資，不可能動之以情，所以必然有法律文件作管束，不任由人因時間過去有變化而反口亂說一通，本人絕不會作法律以外的不當行為，此生亦從不向任何人借過錢。本人對邵子風非常失望，這幾年投資失利的不只我和他，但凡投資失利後都反過來發爛罵別人呃騙，那以後還有合資公司麼？

本人在此呼籲及警告，對此人要非常小心警惕。本人已就此誹謗事件，所有有關人士及其 whatsapp 恐嚇我和家人之訊息已經作出報警立案及交由律師處理，就此不會再作出公開回應。

溫馨提示：就此有關的所有公開言論及轉載，本人會保留一切法律追究權利。

伍惠寶

2023年10月9日