Edan後援會宣布解散　Admin疑鬧爵屎「白卡」惹禍爆內訌

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會，突然在社交網宣布解散重組，Admin團隊將會於完成交接後解散，並交代後續活動安排。

Edan的後援會EDAN LUI FAN CLUB（EFC）在社交網爆出衝突風波，有指Admin團隊稱呼「爵屎」是「白卡」，更設有「白卡名單」，令有些粉絲不能抽中門票參與活動。事件曝光後，大批「爵屎」感到相當不滿，結果出現「#adminleaders立刻解散」、「#adminsleaders 立即向呂爵安及爵屎道歉 」、「#離開前請公開盤數」、「#冇efc唔等於唔支持爵安」、「#爵屎唔係白卡」等的hashtag瘋狂式洗板。

直到昨日晚上發出告示，表示「現屆團隊將於完成交接後解散，所有會員的會籍將會保留及延期並過渡至下一任團隊。」同時，他們亦會暫停出售周邊產品，之前的訂單亦會退款。至於銀行戶口在進行年度審計後亦會取消，餘下款項會以呂爵安的名義捐出，並表示歡迎有意接任的人自行組隊，表示︰「EFC在此向Edan致歉，並感謝Edan一直以來的照顧。」其實早於去年6月，後援會已曾出現內訌情況，當時有「爵屎」向Makerville要求換Admin，惟Edan曾被叮囑不能插手事件。