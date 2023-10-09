陳展鵬一家三口遊馬國　親民同粉絲Selfie

視帝陳展鵬昨日（8日）於馬來西亞出席其代言的連鎖食店活動，其實展鵬早於上年已為此食店拍了代言廣告照片，但因為之後疫情及他要為劇集拍攝的關係，故現時才能出席代言記者會，而展鵬一直視馬來西亞為第二個家，於當地亦粉絲眾多，故現場都現人潮，展鵬甫出現搭電梯落去場地時，粉絲一見到他即不斷叫囂，現場相當熱鬧。而展鵬向來對粉絲都相當好，雖然現場人頭湧湧逼到飛起，但他都不時與前來捧場的粉絲Selfie，相當識做。展鵬於台上謂：「見到大家咁熱情好開心，原來我都有咁多男粉絲。」他亦不忘向現場觀眾推介他擔演、今日首播的台慶劇《香港人在北京》呢！

此行展鵬的太太單文柔及女兒小豬比都有一同前往，小豬比跟着媽媽乖乖的坐着看着台上的爸爸，一臉「冧豬」的。而展鵬於活動完畢後，會留在馬來西亞數天，帶妻女遊覽一番。展鵬接受東網訪問時謂：「馬來西亞絕對係我第二個家，所以我成日都想帶埋阿女過嚟行吓，特別係佢依家呢個年紀，見識多啲，去多啲地方會好好多。同埋其實今次代言活動都拖咗好耐，因為之前我一直都忙於拍攝《逆天奇案2》，一路延遲，都好開心，自己都好耐未去過正式活動，好多謝當地粉絲一路都咁支持我，氣氛非常之好。」