Grecale Folgore　豪華純電SUV閃電抵港

瑪莎拉蒂(Maserati)旗下首款豪華純電車型Grecale Folgore日前「閃電」抵港，即日起至10月12日於銅鑼灣陳列室內展出，車迷想先睹為快經網上預約即可。另據悉定價約150萬港元，即日起接受預訂。

撇除展出車的左軚設定，車上其他配置跟日後輸港的右軚版差別不大，100%於意大利設計和生產。以全時四輪驅動的Grecale Folgore，採用400V技術核心，結合容量達105kWh的高性能電池，前後車軸各有一個獨立205kW驅動馬達，提供高達820Nm最大扭矩及550hp最大馬力，0-100km/h加速只需4.1秒，最高車速達220km/h。WLTP測試標準下，耗電量及續航力分別23.6kWh/100km及500km。充電時間方面，支援150kW DC快速充電，9分鐘可補充100km續航力，由20%充至80%亦只需29分鐘。若以22kW AC中速充電，約5小時15分鐘便可充滿。

提供絕佳行駛舒適感及卓越運動性能；駕駛上還預設了有4種駕駛模式，包括：GT/ 運動/ 越野 /MAX RANGE續航模式。當中MAX RANGE續航模式是為電量低於16%而設，主要通過自動關掉恒溫系統及將極速降至130km/h以下以減少耗電，盡量延長續航距離到達充電位置。另電子氣壓避震系統、前Brembo 4活塞卡鉗、後Continental浮式卡鉗及21吋空氣動力學輪圈等皆屬隨車標準配備。