《中年好聲音2》30強誕生！古淖文撼贏李浩森成功晉級

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（8日）一集進行60強淘汰賽，60強選手1對1對戰，爭取晉級30強。上回合5燈選手李浩森、古淖文上演5燈對決，李浩森獻唱《Twist And Shout》惟表現有所失準只獲3燈，向對方下戰書的古淖文以《摘星》應戰同樣表現失準只獲3燈。由於兩人同分關係，晉級30強人選交由評審團投票決定，最終古淖文以4比1票數成功晉級，浩森則被伍仲衡「燈走」，伍仲衡繼續力撐浩森說：「唔緊要，我搵你唱歌！」昨晚最搶眼選手絕對是陳俞霏，上回合豪奪5燈的她獻唱《初戀》，貫徹Chill爆演出風格，最終冧莊五燈直接晉級30強

憑強勁氣場被封為「大佬」的鍾晉生於昨晚以招牌「重低音炮」獻唱《情人的眼淚》，唱到尾聲時更眼泛淚光，大晒鐵漢柔情一面，最終以4燈揮低2燈的蔡京瞵。不過，成功晉級後鍾晉生卻宣布退賽，並將晉級名額讓給其他選手，他說：「呼應番《中年好聲音》呢個節目，每一位中年人都背負住好多包袱，我決定要退賽，我係時候要返番去自己工作崗位，中年人有唔同目標抱負，我要為另外一個夢想繼續奮鬥。」