陳家樂新片謝票老婆力撐　爆響口：撐黃宗澤啫！

黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂日前為主演電影《紮職2》連跑7場謝票，家樂老婆連詩雅（Shiga）在社交平台上載一幅戲院播放完電影《紮職2》的相片並態寫上「預祝票房大賣」。家樂隨後轉發說：「多謝支持，好似第一次嚟睇有我嘅戲！」以為好Sweet，不過他笑言老婆是來棒Bosco場：「定係睇你偶像？你自己知自己事啦！」

家樂在謝票當日表示以前Shiga並不太喜歡看他的戲，首映當日是首次入場看他的電影：「可能我多數嘅戲都係愛情片，今次難得嘅一套江湖片，我係冇感情線，所以佢就好主動話要嚟睇啦。」他隨後又覺得老婆並非捧來自己場笑說：「其實佢係嚟支持佢嘅偶像Bosco，佢係好鍾意睇Bosco嘅戲，佢一瞓唔着覺，就會開電話、開電視睇Bosco嗰啲劇，《溏心風暴》1、2、3，所以我都好熟Bosco㗎啦，好似同佢成日見咁樣，哈哈。」家樂直言不會吃醋，因他也有自己的偶像。

黃宗澤則表示曾為Shiga的網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，他說：「嗰陣時佢都有同我講，話佢好鍾意睇我嘅戲，我有問佢：『咁家樂知唔知㗎？』哈哈，佢話梗係知啦！佢話：『依家最愛我老公！』哈哈，兩個成日喺我面前曬命，show恩愛！」講到首映當日Shiga專登捧他場，Bosco笑言要多多支持：「既然阿陳太咁捧我哋場啦，我就用佢老公名義買10張飛，用我名義買5張，支持吓我哋。」