「包美麗僮」重聚！麥長青誤交損友一夜用晒份糧

無綫節目《約埋班Friend遊香港》由江美儀、滕麗名、麥長青和陳浚霆擔任主持。近年在內地發展的麥長青（麥包）難得返港，相約《街市遊樂團》昔日的好拍檔江美儀、滕麗名和「街僮」陳浚霆合體為觀眾介紹香港的好去處。今晚（9日）播出的第一集，「包美麗僮」相隔4年再次重聚，昔日的「街僮」陳浚霆被指已升呢「街霸」，故「包美麗僮」已變成「包美麗霸」。

首個行程，4人到中環街市逛懷舊小店和歎懷舊美食，麥包見到舊式磅重機即急不及待試玩，更會在節目中公開真實體重！美儀和麥包之後到Pink爆的素食餐廳打卡及歎按摩SPA，美儀自爆小秘密：「細個諗住移民去加拿大，爸爸叫我要考牌有番一技之長，我就考咗美容師牌同按摩牌，所以我對按摩好有要求！」

明晚（10日）播出的第二集，麥包孖住陳浚霆出海玩平板賽艇，浚霆練習期間一度失平衡跌落水，相當論盡。之後美儀、麥包和陳浚霆到香港海防博物館參觀，麥包透露主持《閃電傳真機》時曾介紹過該處，美儀和浚霆聞言即嗌他做前輩，場面搞笑。三人隨後到大館參觀兼Happy Hour，飲酒期間大談搞笑飲酒史，麥包分享誤交損友一夜花光TVB第一份糧的經歷，他說：「嗰時同個朋友去飲酒，佢突然敲鐘萬歲，之後淨番我喺度！」幸好當日是出糧日，麥包最終等到晚上12點撳錢、和問朋友再借100元才成功埋單，美儀聞言即說：「呢啲朋友就唔好識啦！」