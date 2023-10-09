陳奕迅為逾千張新碟簽名　4粒鐘完壯舉

歌神陳奕迅（Eason）相隔5年再推出新專輯《CHIN UP!》，並於網上進行預購，開賣首15分鐘，網站顯示須輪候1小時才能進入購買頁面，高峰時更達8,000人輪候，反應熱烈。

而Eason日前抽空返公司為千張簽名唱片做好準備，以摩打手狂簽名，結果花了4小時15分鐘時間才完成「任務」，他更於最後一張的簽名碟上畫了心心印記，相信抽中得這張限量中的特別版簽名碟的幸運兒，將開心得如中獎一樣。

簽碟期間，Eason表示已忘記有多少年沒有舉行簽名會：「上次出碟係2018年，當時都簽咗啲唱片送畀朋友留念，簽名會就真係好耐冇做過，記得好多年試過喺簽名會度，簽簽吓連電話號碼也寫咗喺唱片上面，搞到工作人員一頭霧水問我係咩嚟嘅，唔知當年得到呢張唱片嗰位歌迷仲有冇留低？如果有就影番張相再upload上網畀我睇吓，我好想睇番。」

Eason邊簽名邊看自己的「BB」時一時感觸眼紅紅，最後更低頭抹去閃着的淚光，他直認：「真係喊....咗少少.....一時感觸囉，諗到張專輯係好多人好用心去做嘅心血，不止我一個人，係大家一齊努力成果，又見到同事好似工廠工人咁，不停喺度幫我簽完再包裝番隻碟.....辛苦晒大家.......。 」