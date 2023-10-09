鄧卓殷新西蘭甜晒情侶日常　郭子豪跳傘驚到腳仔軟

無綫藝人郭子豪（Arnold）與2018年度港姐亞軍鄧卓殷（Amber）拍拖近4年非常恩愛，仲經常孖住去旅行享受人生。Amber日前於社交頻道上載片段，同粉絲分享與Arnold及一大班朋友到新西蘭旅行兼玩跳傘的喜悅，她還叫大家一定要看男友人生第一次跳傘的驚嚇樣子，大爆對方平日連過山車也不敢玩，故今次絕對是大挑戰。片段所見，眾人在前往跳傘中心途中，Arnold已與另一男友人互相探問對方膽量，當抵達跳傘中心，穿上跳傘服時Arnold指想起公司「吊威吔」，到簽生死狀時他又顯得相當擔心，就連個人資料也差點忘記，相當搞笑。

當飛機飛到適合高度，教練先訪問二人心情，Arnold説：「緊張、開心、感動、期待。」之後他便踏出人生第一步，跟教練齊齊跳出飛機，見他起初連眼也不敢張開相當緊張，不過在教練提點下，他便嘗試張開雙眼，更攤開雙臂，自由自在翱翔天際，表情相當享受。成就解鎖後Arnold相當興奮，表示可以玩過山車了，更指以後去旅行也想於當地跳一次，女友Amber隨即問他會否夠膽試笨豬跳？他卻即表示要再想想。