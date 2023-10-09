Kindly Myers女軍人變辣模　戰力超群

由網紅轉戰模界嘅例子有唔少，之但係由女軍人搖身一變成為性感模特兒嘅卻冇幾多個，而今日同大家見面嘅Kindly Myers就係其中之一，佢憑住一身健康古胴膚色同巨乳魅力，引爆男士嘅戰鬥力！

引起哄動

模特兒身材玲瓏浮凸，而且外形吸睛迷人，而軍人則係剛陽味十足，皮膚黑黑實實，兩者似乎大欖都扯唔埋，故此當呢位嚟自美國肯塔基州嘅Kindly Myers，以退役女軍人身份進軍模特兒界時，便引嚟極大嘅哄動，更令佢瞬間成為紅人。

咪以為係老作，吹水唔抹嘴，實情係Kindly喺肯塔基大學畢業後便投身美國陸軍，並喺國民警衞隊內任職。正係呢個女軍人身份，令佢甫出道便成為話題模特兒，人氣一時無兩。不過佢表示當時喺軍隊中只係擔任工程師，並非上前線嘅士兵拿起步槍衝鋒陷陣，雖然如此，佢笑言自己身手敏捷，身形Fit爆！而佢退役之後，其實唔係直接投身模界，而係開始做網絡直播。

粉絲暴增

據Kindly稱喺退役後，一直未諗到有乜發展方向，故此便跟其他朋友一樣經營網絡直播嘅同時，又開始經營網絡社交帳號，而呢個亦係佢事業嘅轉捩點。要知道Kindly嘅身材本嚟已勁正，尤其一對激凸車頭燈更係吸睛，加埋比堅尼等性感造型，更係睇頭十足，結果不但令佢嘅社交帳號粉絲暴增，更成功邀請多位演藝紅星客串做直播，令佢成為炙手可熱嘅網紅。

之後，佢經驗被雜誌邀請拍攝性感寫真，其中更有著名嘅男士雜誌添。雖然佢嘅工作量愈嚟愈多，但佢始終並未停止過，喺社交平台上分享性感自拍照，結果喺高度曝光下，佢兩個社交網合共有超420萬粉絲，人氣同吸金力都超強呀！

Profile

出生地：美國肯塔基州

身高：173cm

三圍：35D-26-37

憑住退役軍人嘅身份進軍模界嘅Kindly Myers，自出道以嚟便人氣勁高，近年開設埋OnlyFans帳號嘅佢，吸金力更係超勁，全憑佢嘅大尺度寫真夠吸睛！