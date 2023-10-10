【是日通勝】

農曆八月廿六

癸卯年 壬戌月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、結網、祈福

忌：醞釀、出行、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、12、28

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：財運差勁，投資要保持理性，貪心易中伏。

金牛座：努力維繫人際關係，有困難才不會感孤立。

雙子座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

巨蟹座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

獅子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

處女座：小小苦楚等於激勵，凡事應向好的方面想！

天秤座：別把不快的事放在心，以免負能量積太多。

天蠍座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

人馬座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

山羊座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

水瓶座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

雙魚座：整體運勢很不錯，但事業發展易遇到阻力。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）羊 是非多

鼠：精神狀態佳，可望於職場上盡展才華。

牛：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

虎：有伴侶者宜加強溝通，避免感情生變。

兔：心情鬱悶，影響判斷力，犯錯機會高。

龍：事業運反覆，做事要打醒十二分精神。

蛇：財運旺，適合做理財規劃，易有斬獲。

馬：需開源節流，勿參與賭博，避免破財。

羊：是日沖煞，情緒不穩，容易惹事生非。

猴：桃花旺，獲友人牽紅線，易遇上意中人。

雞：工作順利，獲上司賞識，上位不是夢。

狗：做人忌意氣用事，以免人際關係變差。

豬：遇挫折不用氣餒，肯堅持就能夠解決。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

無極而太極

無極而生太極，太極而生兩儀，兩儀而生四象，四象而生八卦，八八而六十四卦，此為由無而生有的過程。

無極者，是無邊無際，無聲無色，無影無形，空空洞洞，混混沌沌，無時空紀元，但不知如何卻產生了星球、銀河系，此便為之太極了，並無所謂陰陽，後產生了兩儀即為陰陽，但孤陰不生、獨陽不長，便需陽中有陰，陰中有陽，此便是四象。四象再衍生成八卦，八卦再重疊是六十四卦。

卦有所謂失天八卦及後天八卦。先天者，即天地初開是如此，不必經人去改造變更也，即天地定位，水火不相射，山澤通氣，雷風相搏，先天八卦之列序是乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤，陽從左邊團團轉，陰從右路轉相通。

後天八卦者是經人改動而形成，為戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足，其列序是乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌。八個八卦重疊便成六十四卦，現試述乾卦之重疊後而成新之八卦，乾乾為天，乾坎為天水訟，乾艮是天山遯，乾震為天雷無妄，乾巽為天風姤，乾離為天火同人，乾坤為天地否，乾兌為天澤履。