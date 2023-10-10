星玄｜處女個唱撞九號波　炎明熹改名後星途更順

今日係10月10日農曆八月廿六，是日最旺生肖係雞，工作順利之餘，仲獲得上司賞識。「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）就係屬雞，早前有師傅指Gigi五行欠火，所以改藝名炎明熹，有助星途，更有消息指佢已將真名「王佳恩」改為「王爖熹」。

而在7日Gigi於假九展舉行一連兩場首個個人演唱會，現場以宇宙為背景，甫開場就講火星女孩Gigi由火星來到地球，她身穿飾有LED燈的立體造型舞衣，站在半球體的舞台上獻唱《真話的清高》為個唱揭開序幕，全場座無虛席，氣氛勁好。可惜尾場當日撞正九號風球，最後要延期舉行，唔知如果佢真係改名，會唔會更加順利呢？其實Gigi出道短短兩年，就已成為吸金小天后人氣爆燈，未來事業肯定會更上一層樓。

至於幸運星係射手座，運氣勝人一籌，如果學識感恩知足，心情會更好。朱晨麗就係射手座，成年無拍劇嘅佢，即將拍攝新劇《反黑英雄》，仲同姚子羚一齊擔任女主角，據知喺劇入面朱晨麗將飾演充滿女人味嘅Madam，仲同陳山聰有感情線。成年無拍劇，一嚟就同視帝有對手戲，果然運氣勝人一籌。至於處女座嘅朋友，就要記住：小小苦楚等於激勵，凡事應向好嘅方面諗。