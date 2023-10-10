黃德斌拍攝旅遊節目有領悟：身心靈都需要放鬆

黃德斌最近以西裝Look戴上拳套拍攝廣告，期間應攝影師要求做出連串出拳、閃避等動作，無論身手、身形，中佬德斌絕對不會輸給一班後生仔，他透露為廣告加操：「一向有操練開Body，今次主要練肩膊、胸肌，希望腰部望落唔會太粗，令整體身形更有線條。」

德斌早前為旅遊節目與王丹妮到日本四國拍攝《四遊記》，他們沿住古人拜祭寺廟的路線拍攝，期間在瀑布修行、溪澗上打坐等，體驗身心靈之旅，儘管每天拍攝時間由早到晚，但德斌仍有所領悟：「四周景物、建設，甚至乎廟宇裏面的體驗也好，會令你知道人是需要放鬆！唔一定是係身體上面需要放鬆，可能係心入面需要放鬆，做到呢一點，才能幫助我們健康。沒有健康，有財富都冇用！」

旅遊節目以吃喝玩樂為主，但找上德斌偏偏是較為另類， 坦言期待有更多不同的另類旅遊節目找他合作：「外界會覺得我唔係一個shopping血拼嘅人，不如搵我做一啲另類節目，搵得我都預計我係可以應付到，好似到沙漠拍的《極地狂奔》、仲有到喜馬拉雅山拍《天與地》，加上拍攝過程都會安全，唔會勉強做一啲非常危險嘅事，即使去極地都會有好多設備和事前準備去配合。」