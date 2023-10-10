東方日報C1：Edan FC突解散　涉數百萬元爆糾紛

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）的Fan Club（FC）突然宣布解散重組，除爆出Admin團隊與Fans內訌外，本報收到讀者爆料指事件涉及金錢糾紛，當中會員入會費及活動集資金額總數達數百萬元！2萬8千名「爵屎」更聯合向本報求助，並揚言準備集體報案；傳遭「禁聲」的Edan一直未有表態，愛莫能助。

「鏡仔」的FC連環出事，繼Alton的FC上月底解散後，Edan的FC近日亦爆發內訌！簡稱「EFC」的Edan後援會前晚在無預警下宣布解散及重組，網上流出大量署名「EFC LEADERS」在後援會TG群組的對話截圖，當中有Admin（管理員）以惡名稱呼「爵屎」（Edan粉絲暱稱），更有一份疑令部分Fans不能抽中活動門票的「黑名單」，事件曝光後引來大批「爵屎」不滿，一度掀起激烈罵戰！

28,000名「爵屎」求助

有自稱EFC總務部要員為公開內部對話截圖道歉：「知道自己做法係非常唔啱，但自己真係過唔到自己嗰關。」EFC發文指對方能力未達標，雙方經過多方溝通後發現成效不大，有關要員已於本月8日請辭。EFC同時發出告示指「現屆團隊將於完成交接後解散，所有會員的會籍將會保留及延期並過渡至下一任團隊」，又表示會暫停出售周邊產品，之前的訂單將退款，銀行戶口會在進行年度審計後取消，餘款將以Edan名義捐出，並歡迎有意接任的人士自行組隊。EFC就有關事件向Edan致歉，但未有對其他「爵屎」表歉意。

昨日再有讀者爆料，指EFC的Admin團隊涉金錢糾紛，聲稱付費會員超過7千人，每人入會費用388元，加上活動集資金額總數達數百萬元，現時Admin在未作諮詢下捐出所有款項，故聯合2萬8千名「爵屎」向本報求助，並準備就此事集體報案。讀者指出一眾「爵屎」認為必須繼續EFC營運直至新團隊上任，同時要求盡快退還款項或應援物品。

Lyman FC遭投訴

本報就此事聯絡Edan及其經理人花姐，惟至截稿前未獲回覆，而Edan於FC爆醜聞後上載微笑自拍，留言「Morningggg」向Fans問好，其後又開設「早晨專區」與Fans互動，似刻意發放正能量。其實Edan的FC早於去年6月已傳出是非，有「爵屎」向他所屬的MakerVille要求換Admin，傳Edan被叮囑不能插手。

另外，Edan師弟《全民造星V》冠軍Lyman的FC亦被投訴，指其FC「金主」及Admin推出未有列明收益用途的應援物，敵視推出同類應援物的Fans並踢出群組，而首批應援公仔的衣服有甩色問題，惹來圖利之嫌。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：