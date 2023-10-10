《殭屍道長》孟海食道癌離世終年65歲　姪女孟希璘：走得安詳！

演出過經典電影《殭屍道長》、曾奪香港金像獎最佳男配男的著名動作演員孟海（原名：孟景海，暱稱小海）今日（10日）突傳病逝，終年65歲，藝人杜大偉和趙永洪在社交平台發文悼念。據知孟海於昨日（9日）傍晚過身，去年他一直覺得唔舒服，驗出癌症第4期，在人生最後2個月捱得十分辛苦，其太太和17歲女兒都全力照顧孟海和陪伴在側。而孟海女兒仍讀書，所以孟海不少兄弟，都一直為他的病籌錢，並會協助辦理身後事。

其姪女孟希璘接受東網訪問時證實孟海離世消息，她透過短訊回覆：「有心！二伯係上年發現食道癌，都努力治愈咗一段時間，可惜都係冇好轉，今晚（昨晚）過身嘅時候都好安詳，呢段時間都辛苦佢太太每一日都長時間陪伴同照顧，太太同女兒同我爸爸係呢大半年都慢慢接受咗二伯可能離開嘅狀況，到離開一刻都係會好難過，但大家都希望佢可以離苦得樂，唔使再受病痛之苦。主要嘅幫忙係搵醫生，因為發現嘅時候狀況都已經比較差，搵咗好多醫生幫手諗治愈方案，多位藝人前輩，二伯嘅師兄弟，仲有武師公會一直以來嘅幫忙同埋探望，二伯生來人緣都好好，一直都好多朋友探望，感恩大家出心出力。」孟希璘是孟龍的女兒，孟海是她的二伯父。

孟海一生為香港電影貢獻良多，尤其是功夫電影。早於1968年，他以童星演人生第一部電影《風塵客》而入行，1985年憑《皇家師姐》榮獲第5屆香港電影金像獎最佳男配角獎，並獲七次提名香港電影金像獎最佳動作指導獎。

孟海是戲班出身，七歲時拜刀馬旦粉菊花師傅為師學習京劇，與陳寶珠、蕭芳芳、林正英、惠天賜、楊盼盼等為師兄弟，是粉菊花最喜歡的兩個徒弟之一。離校後獲安排為多個電影擔任替身和武師，慢慢成為動作指導，直至18歲，李小龍欽點孟海在電影《麒麟掌》演出，及後再在《龍爭虎鬥》主演，正式為他打響名堂，他表示當年李小龍要求他在片場要一直跟著，戲以外要幫手跟頭跟尾，有時又會過兩招切磋一下。孟海後來憑《皇家師姐》榮獲香港第五屆電影金像獎「最佳男配角」獎。

孟海在不同殭屍電影系列中與師兄林正英成為最佳拍檔，經常都孖公仔出場，孟海飾演粗心大意的助手，經常要被林正英提點，他經常闖禍加上鬼馬的表情，令不少觀眾留下深刻印象。功夫電影熱潮到80年代尾，開始慢慢減退，孟海由幕前工作慢慢退到幕後，擔任動作指導或者導演，特別是北上發展有不少機遇，繼續為武打電影出一分力。直至女兒出世之後，他決定多留香港照顧妻女，把重心放在香港。