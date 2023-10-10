炎明熹同啤梨參加韓劇歌曲騷　3位韓星來港

剛舉行處女演唱會的「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）將聯同電台DJ啤梨（葉文輝）代表香港演出韓劇歌曲音樂會，屆時韓劇原聲帶界最炙手可熱的歌手Sam Kim、Gaho和金娜英亦會同場獻唱。

曾主唱改編韓國電影《我的野蠻女友》同名主題曲《I Believe》的啤梨表示有份參與今次音樂會深感期待：「成個騷都係由韓國方面做主導，佢哋邀請我做嘉賓同一隊管弦樂一齊演出，聽到呢個配套，我就『嘩』咗一聲，因為好開心，特別係我好耐冇上台唱歌，疫情嗰幾年直情停頓晒添啦，疫情後又好似同唱歌冇乜緣份，但今次有得上台，仲可以同入行以來都好期待嘅管弦樂合作，仲係由韓國飛嚟香港嘅樂圑一齊夾歌，所以都有啲緊張架，但暫時仲未同韓國單位綵排，希望屆時我可以做到最好啦。」

至於可有機會和Gigi合唱？啤梨稱尚未知，因同騷還有3位韓星，又指有條韓星命：「好奇怪，出道以嚟，我好多歌都係改編自韓劇，亦試過同韓星做過騷，咁多年嚟都會有啲韓國工作搵我。」雖然他不諳韓文，但相信音樂可以打破語言隔膜，她又謂：「我去過韓國學唱歌，但語言上真係溝通唔到，不過唱歌就完全可以，呢次我、Gigi會唔會同啲韓星有合作就要保持神秘感先，但我相信會有驚喜。」啤梨讚Gigi唱歌勁，所以屆時亦要以最佳狀態演出，望給韓國歌手及單位對香港歌手留下好印象。