袁偉豪深圳搭電動車唔戴頭盔　網民：勁危險！

無綫小生袁偉豪為即將出世的BB努力搵奶粉錢，現時連拍兩劇。他目前就正於深圳開工。他不時會於社交網分享在內地拍劇的生活。他日前收工自己一個吃完晚飯後，就選擇了乘坐當地的電瓶車（又稱電動車）返酒店休息，身為電單車發燒友的他，心情興奮，邊坐邊拍片分享感受，大讚感覺「好爽」，還說深圳沒有打風，天氣清涼空氣又好。

不少內地網民大讚這位港星貼地，但有人留意袁偉豪並沒有戴上頭盔，只有司機戴了，而且從片段也感受到當時車速不慢，他還要一隻手在拍片，非常危險。雖然相關片段已在袁偉豪的社交網下架，但「凡走過總會留下痕迹」，有網民已把片段轉載出去，不少網民留言：「出去威唔戴頭盔」、「我都想講，無戴頭盔仲笑騎騎」對此袁偉豪也有現身回應，他表示：「這個真的不知道。」

而今日（10日）32歲氐日生日的張寶兒，原來收到袁偉豪的人肉速遞驚喜，她在社交網說：「這個人明明要在深圳連續開工五天，剛才突然出現家中！還要在大門外facetime我，見證我奇怪為何這麼晚有人來我，這個驚喜的確很開心，原本以為這個生日，你和爸媽都分別出外公幹了，我會在家好好和袁咕碌過二人世界，在心裏為家人們的專注奮鬥感到開心興奮～ 誰知道⋯⋯ 🤭你和袁寶寶都在，是我最好的生日禮物！」