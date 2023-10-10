肥妹170磅激減變索女？港台教練Icy瘦身不瘦胸

曾任港台客席主持，在體育節目中教大家做運動的健身教練吳國幸（Icy），大家一定對她的激索身材，留下過深刻印象。近日她接受訪問，方揭露她原來曾是重達170磅的肥妹，舊照跟今天的樣子，視覺反差之大簡直嚇窒觀眾，有網民甚至質疑，肥樣是否曾修圖？

不過Icy說她其實花足4年時間，才能有今日修身成果。她表示最初在澳洲讀書時，她因為每日都飲1公升牛奶，結果回港後體重急升，並開始感受到香港人異於外國的審美標準，不過最重要是，她發現自己坐底起身見頭暈，開始為健康擔心，於是她決定減肥。

不過無論是減肥藥、絕食、斷食、生酮、生果、蔬菜減肥法她甚麼也試過，結果每次都體重反彈， 還嚴重無精神。最後他向哥哥請教，結果靠不斷健身、營養均衡的飲食，才成功煉成今天的美好身材。

Icy的努力也絕對有成果，她自去年在港台運動節目中亮相，戴口罩穿緊身衣教大家居家做運動抗疫，其社交平台的粉絲，就由2萬多迅即暴增破6萬；而Icy亦非常懂裝扮，不時在社交平台分享美照，從性感泳衣到中式旗袍，都能盡展露她的美好身段，難怪粉絲多絕對是有原因。