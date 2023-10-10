呂方太太發聲明告到底　邵子風冇有怕續爆「彩虹小姐」大鑊

呂方太太伍惠寶（Rainbow）近日與邵子風爆財務糾紛，Rainbow已發聲明稱已報案，口水戰未完，邵子風今日（10日）再出Post，文中未有開名，但就指有位「彩虹小姐」、瞞老公做了一些不可告人的行為。

邵子風表示留意到「彩虹小姐個聲明」，稍後將回應，而他今日凌晨就撰長文，對於被指恐嚇及其家人，他說：「如果對方報案話我騷擾、恐嚇佢家人，咁好快應該有執法人員搵我啦！我希望『我會追你追到天腳底』或者『你找唔找數講一句，唔找我搵專人處理』相關說法唔會構成恐嚇啦！我唔識法律呀！激動時我會講晒粗口嘅！講粗口應該無事啩？」

邵子風在下文中提到此人與老公拍拖期間與其他人往來，而該老公則蒙在鼓裏。他續說：「我真係唔想提呢啲呀！我話你用美人計我驚我講出黎無人信，我自己樣衰咋！不過既然你都講得出我要問你『借』30萬，我都唔怕樣衰提下呢啲嘢啦！希望你老公問你你識答啦！仲有你周圍同人講你從前男友手上用1,000萬買回嘅股份，人地答咗我1蚊都無收過啦… 你係咪又呃你老公啫？根本你老公都唔了解你係乜嘢人！因為你老公蠢X到個程度，唔係好多街外人知囉！」

而今早，邵子風再出Post，貼出一個19年的對話截圖，名為「Rainbow Ng」的聯給人向他說：「最近好嗎？唔好意思，不經不覺又過了一段時間，我想乾脆就承擔回購你的股份吧，不想拖着你。每天都忙到抖不過氣，大家就定一個時限，我就想盡辦法給你錢就好了，ok？」