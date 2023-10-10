各具滋味　飽嘗多樣地區中菜

在香港，中菜是美食主流，近日有不同主的中菜店館開幕，既有走高級路線的粵菜，也有主打不同地區的風味菜式，是時候約埋一大班朋友，走去試菜喇！

高級粵菜

精緻而又美味的粵菜，是大部分香港人的首選。銅鑼灣新開的高級粵菜食府棽粵，以「鳳蓋棽麗‧龢蠻玲瓏」作設計主題，裝潢華麗。菜式走傳統路線，點心和小菜有鮮帶子芋角、棽粵妃子笑、蜜汁燒鱔和燈影煎堆等，主菜有蓮子霸王鴨、金華玉樹雞、花膠燴雞絲羹和燜牛肋腩煲等，品嘗時除了配茗茶，還有多款以冷泡中國茶加水果調配的無酒精特飲提供。菜式中亦不乏師傅的創意，如一道冷涮和牛卷，外表似一片片高級和牛，真身原來是甜品，令人驚喜。

惹味川香

愛濃味或惹味的客人，最愛麻辣香口的川菜，早前於大圍開新分店的念月樓，午市主打點心，晚市就有多款川、粵菜式。因應新分店，會有分店限定的魚中龍皇牡丹蝦（蝦肉石斑蟹籽餃），金魚造型的點心，餡料加入蟹肉和蟹柳，外形栩栩如生。另一款限定菜式椰糖脆脆卷，將春卷皮切條打結再炸，表面灑椰絲、芝麻、糖和開心果碎，當甜食享用。其他人氣美點有川式麻辣小籠包、高湯瓜粒牛肉球、水煮厚切牛脷、酸菜煮龍躉球、脆皮葱油雞和薑葱肉蟹腸粉煲等，各具滋味。

街市新潮菜

想食地道好菜，以前的人愛到街市尋味。剛於中環開的潮菜餐廳「久両菜」，融合傳統和新派風格，潮菜的靈魂滷水汁，加入西式低溫慢煮的方式，打造出與別不同的味道。點菜時，會發現菜名亦相當有趣，「鵝喔鵝喔鵝喔」包含了鵝頭、頸、肝、腎、腸和掌翼，「唐三藏」有鵝內臟、「豬八戒」有多款滷水豬肉和豬內臟，特色的辣滷水豬雜，豬內臟加滷水、花椒和辣椒等一齊煮更惹味。其他菜式有大眼雞魚飯、烏頭魚飯、馬友魚飯配鹹魚醬、潮州生醃海鮮等，招牌菜有欖角黑豚腩肉配潮州柑桔、葱油腐竹和春菜雞等，配60至70年代的大牌檔裝潢，享用美食時更有Feel。