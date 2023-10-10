唔熟唔呃！賈曉晨要朋友還錢如乞米：好傷心

藝人賈曉晨（JJ）2016年下嫁樊少皇後減少幕前演出，專心打理家頭細務及照顧兩位囡囡。JJ於社交平台晒相放閃，她留言：「好難得偷偷出來吃個飯呀，還是挺開心的，不過開心了幾分鐘孩子就追上門了。」原來難得地與老公二人世界撐枱腳，雖然很快便被兩位小公主「小飯兜」及「小飯團」召喚，但從她甜絲絲的冧爆樣子，加上她早前大爆老公將物業全歸她名下，如此幸福，相信之前的婚變傳聞也不攻自破。

雖然手握家中財政大權，但她日前就以「這幾年錢的總結教訓」為題，指自己不論係投資或借錢給朋友，均有「唔熟唔呃」的感覺，表示曾借錢予好友，但9年間對方卻只還過2次錢，使她既擔心對方經濟狀況之餘，又因失錢而感到傷心。另她又提到就算再要好的朋友，也盡可能不要合作做生意：「沒有親力親為，不懂如何運作，最後會變得很尷尬，不是賠個清光，就是想說退款都說不出口，寢食難安。」她指曾與友人合組開公司後，對方卻消失了：「你卻交著高昂的管理費，又沒有業務，想注銷都很難，各種原因阻撓。」

她提醒自己「不要總死要面子活受罪，甚麼都不好意思，人家卻對你甚麼都好意思。」不過她坦言説易難行，又笑謂：「錢不花在自己身上，可能又不見了！」