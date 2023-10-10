二宮和也新劇收視低開　尊尼稱有假受害人混水摸魚

日本組合嵐成員二宮和也主演的富士電視台「月9」重頭劇《ONE DAY~聖夜的騷動~》，昨日(9日)在當地首播。雖然卡士強勁，有影后中谷美紀及演技派男星大澤隆夫坐陣，但首集收視低開7.8%，是繼上季青春女星森七菜主演的劇集《真夏的灰姑娘》後，連續兩劇開播錄得單位數字收視，亦是歷代月9劇首集開播成績第二差。

出名好戲的二宮，向來是日劇收視保証，但近期其所屬的尊尼事務所因爆出前創辧人Johnny喜多川性侵醜聞，導致有廣告商拒絕贊助旗下藝人演出劇集。如今二宮劇集收視不濟，恐怕令同門男星今後難再獲電視台起用拍劇。

另一方面，NHK電視台新聞節目昨日(9日)報道再有新受害人曝光。一名30多歲的男子透露於2002年秋天時，當時就讀高中的他參與練習生節目錄影時，在電視台的廁格內遭喜多川除褲性侵多達5次。但隨後尊尼事務所於官網發聲明，表示發現有多人疑冒充受害人招搖撞騙，要求傳媒報道時要小心求證，卻被網民批評「惡人先告狀」。此外，受害前練習生組織透露，有成員於寓所及工作地點收到大量騷擾電話及來歷不明郵包，人身安全受威脅。