陳穎欣嘆冇得同柯煒林親熱：要賄賂導演睇吓有冇得加戲

藝人林敏驄、伍詠薇（伍姑娘）、柯煒林（Will)）、吳肇軒、陳穎欣（Yanny）、羅莽、馮素波、慮慧敏、陳毅燊、陳苡臻、羅浩銘及導演梁國輝，今日（10日）現身觀塘參與電影《觸電》開鏡拜神儀式。Will、吳肇軒與Yanny於戲中為電競隊友，與Will有感情戲的Yanny，笑言感情戲只集中在打機上：「好可惜，有美男子但冇親熱戲，身體接觸都甚少，要賄賂導演睇吓有冇得加戲。」她又大讚首次合作的林敏驄既搞笑又親切：「佢好搞笑，最初都好驚接唔住。」吳肇軒則表示最近重溫了林敏驄的綜藝節目《開心字典》：「好犀利，佢啲Gag到依家係完全冇過時。」

談到打機，三人皆自稱是發燒友，Yanny說：「我參加過電競明星賽攞亞軍，贏過5千蚊獎金，不過我覺得參加電競賽緊張過開演唱會，試過比賽中途胃抽筋。」她笑指曾跟Cheronna（吳嘉熙）參加完叱咤頒獎禮後，穿着隆重地直接到網吧打機。Will則笑指自己打機不算精：「殺唔到敵人，就走去殺人質，不過好耐冇打，以前讀大學都試過因為打機而走堂。」他指為了拍戲會重拾鍵盤操機。吳肇軒亦自爆年少時曾每天流連網吧，更試過一口氣打足12小時。

至於林敏驄繼劇集《下流上車族》後再次演慈父，與伍姑娘合演離婚夫婦的他，表示今次不是走煽情風格，故沒有「催淚彈」，並希望將歡笑帶給觀眾，問到有否為電影練習打機？他搞笑說：「打乜機都好啦，哈哈！我仲有操下肌。」伍姑娘讚拍檔林敏驄搞笑又玩得：「佢喺劇本上啲對白扭得好好，拍得好開心，雖然佢成日變化多端，我覺得我都接得住嘅，佢如果唔滿意嘅唔會畀我走，或者喺導演面前講粗口鬧我，但佢冇，哈哈。」問到二人可有親熱戲？伍姑娘說：「我想㗎，但冇安排到，因為我唔係佢杯茶，有其他後生女。」林敏驄即笑指他私下否決了。