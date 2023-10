主播女神利穎怡露深坑　老公禁着超低胸「睡衣」

剛過去的周未,颱風小犬襲港,天文台曾一度懸掛九號波,市民只能安在家中度過週末,不能出門享受「夜繽紛」。不過在家也能自得其樂,靚女主播利穎怡(忠忠)8日於社交網大方分享性感相,大派福利開心Share,相中可見她側身趴於梳化上,34C的側乳若隱若現,使不少網民與宅男也鼻血直流,並直言︰「正到犯晒規呀」。

不知是否宅於家中太無聊,事隔一日,忠忠再於社交網上載另一輯,穿上同一套衫的照片,而這輯照片更是挑戰性感底線,整條事業線一覽無遺。不過似乎這條紅裙性感過頭,老公對此頗有怨言,她則留言道︰「他說這條裙太像睡衣叫我不要穿出街 so I made him take some photos and returned the dress」,真的想講一句「這些機會不是屬於我」,那就讓丈夫獨自欣賞!

提起利穎怡,大家必定記得她受襲的片段,每次重看也讓粉絲十分痛心,現在她已逾1年卸下主播角色,向演員方向發展,之前於《隱門》及《破毒強人》客串演出,未能再看她穿緊身小背心外出訪問,真是十分可惜,希望無綫劇組監製,未來別浪費其豐滿身材。