主播女神利穎怡露深坑　老公禁着超低胸「睡衣」

剛過去的周未，颱風小犬襲港，天文台曾一度懸掛九號波，市民只能安在家中度過週末，不能出門享受「夜繽紛」。不過在家也能自得其樂，靚女主播利穎怡（忠忠）8日於社交網大方分享性感相，大派福利開心Share，相中可見她側身趴於梳化上，34C的側乳若隱若現，使不少網民與宅男也鼻血直流，並直言︰「正到犯晒規呀」。

不知是否宅於家中太無聊，事隔一日，忠忠再於社交網上載另一輯，穿上同一套衫的照片，而這輯照片更是挑戰性感底線，整條事業線一覽無遺。不過似乎這條紅裙性感過頭，老公對此頗有怨言，她則留言道︰「他說這條裙太像睡衣叫我不要穿出街 so I made him take some photos and returned the dress」，真的想講一句「這些機會不是屬於我」，那就讓丈夫獨自欣賞！

提起利穎怡，大家必定記得她受襲的片段，每次重看也讓粉絲十分痛心，現在她已逾1年卸下主播角色，向演員方向發展，之前於《隱門》及《破毒強人》客串演出，未能再看她穿緊身小背心外出訪問，真是十分可惜，希望無綫劇組監製，未來別浪費其豐滿身材。