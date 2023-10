東冲有料到：曼谷商場的應變

上星期曼谷Siam Paragon商場發生了不幸的槍擊事件,很多人都想知道這商場為何能第一時間疏散人客及怎樣處理相關的善後工作。據知商場不時進行針對特別事故發生時的演習,所以一旦發生事故各店舖收到指示便會馬上落閘,但卻並非驅趕客人離開,而是盡量將他們留在商店等較安全的地方,而他們的保安不少都有軍警背景,所以在控制人群方面很有他們的一套,並會確認情況安全時才會讓客人及職員離去。當事件發生後,商場於門口更擺放了Counter,並安排懂普通話及英語的職員幫助旅客處理問題,例如在混亂中遺失物品及已付款的貨品沒拿走等。

事發後翌日商場照常開放並有各類活動,當天首個活動由商場負責人帶領所有在場人士起身默哀1分鐘,之後一連數天更有大型時裝表演等舉行。

不少網民疑惑何解商場不暫停營業一段時間?其實對於泰國人來說,他們都希望大家能盡快走出悲痛的陰影,唯一可做的就是如常生活及繼續進行一切活動,例如其中的時裝表演節目早已計劃及定好舉行日期,加上已安排了大量場景及邀請嘉賓,一旦取消便損失重大,兼且也希望大家能一切如常。

The Show Must Go On,惟有一切如常進行。

那麼,泰國人會否因此覺得商場不尊重死者呢?各處鄉村各處例,每個人都有不同的想法,但眼見大多數泰國人都支持商場的活動。畢竟這次槍擊事件無人希望發生,也沒有人想將當中的傷痛遺留下來,唯一解法方法只好如常地過活。

事實上連場的時裝表演也算是舉行得十分成功,全場滿座,很多本地人全力支持兼且很有氣氛。

另外,商場在事件發生之後加強了保安程序外,據悉更準備了一定數額賠償給死傷者,希望作為一點心意。

在此但願傷者能早日康復,同樣的事件在世界各地任何地方都不要再發生。

胡慧冲