單文柔驚喜客串！陳展鵬支持太太有更多幕前演出

視帝陳展鵬與吳若希擔演的無綫台慶劇《香港人在北京》昨晚（9日）首播笑料連場，最大彩蛋絕對是展鵬太太單文柔（Phoebe）客串演出！劇情講述陳展鵬與太太吳若希誤墮投資騙案，身家損失慘重，該老千正正由Phoebe飾演，今次更是Phoebe首度與展鵬合作拍劇，雖然二人於劇中沒有同場戲份，但Phoebe隔空搵老公笨劇情確實爆笑又驚喜！對此展鵬受訪時笑言：「今次係想畀個驚喜大家，Phoebe選完港姐之後就畀我私有化咗，佢其實一直都好想拍劇，亦都係我嘅小Fans，好希望可以同我合作。」

談到兩公婆未能同框，展鵬大爆老婆有點失望，身為愛妻號的他，不忘搞笑慰妻說：「主要係我驚佢啲戲太好，會搶咗我啲戲！」問到太太拍攝前有否向他取經？他說：「因為都係得一場戲同埋幾句對白，所以叫佢最緊要Enjoy整個過程、淡定同熟讀劇本，知道場戲要做啲咩就OK。」他表示絕對支持太太多點幕前演出：「一直都好希望身邊嘅人做到令自己開心嘅嘢，唔好太多拘束，依家小朋友都開始讀書，佢可以放多啲時間畀自己，做多啲自己想做嘅嘢。」

除了Phoebe之外，小花何依婷亦在首集中客串新聞之花報道新聞，雖然只是閃現兩個場口，但已成功吸引網友眼球，並笑指是為有份演出的另一台慶劇《新聞女王》預熱！

昨晚另一爆笑場口，是被挑選為苦主聯盟代表的展鵬和吳若希，接受《慌張西望》訪問，兩人因怕被認出、不但要求節目組為他們打格仔和做聲音處理，更自行變聲作「三重保險」，場面爆笑！Jinny笑言：「呢場戲我哋睇劇本時已經忍唔住笑！我哋拍嘅時候唔係諗點樣搞笑，而係諗用咩聲線去演，有諗過要唔要扮某啲人把聲，最後我哋就揀咗用鴨仔聲。」首度合作便默契十足的兩人，昨日還上演一場爆笑色誘戲，以性感睡衣上陣的Jinny搔首弄姿色誘展鵬，惟不解風情的展鵬以學習普通話及疲倦為由，拒絕Jinny之餘還為她披上外套說：「開咗冷氣因住攝親呀，早啲休息啦！」