張國榮紀念展閉幕　唐鶴德親身同「哥」迷見面

為紀念一代巨星張國榮逝世20周年，自今年3月29日起於香港文化博物館開展的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，10月9日踏入下午6時正終於完成為期超過半年的展期，吸引了總數共370,716位市民和旅客入場參觀。

日前中午12時前改掛3號風球，不少市民和旅客冒着風雨，包括許冠傑太太都把握最後機會來到香港文化博物館去觀賞「繼續寵愛・張國榮紀念展」，而「哥」迷也得到印上「哥哥」親筆手稿的明信片作為留念。哥哥好友陳太陳淑芬表示看到哥哥離世20 年後，仍有那麽多「哥」迷懷念他，她覺得很感動，而今次紀念展的其中一個目的，便是希望把一眾「哥」迷聚在一起，透過展館內的展品及影像重溫哥哥的風采。

她續說：「因為看到大家對『哥哥』的愛和思念，所以唐鶴德也親臨香港文化博物館和『哥』迷見面」。當唐鶴德出現在展廳入口時，現場觀眾即時發出歡呼聲，及後他在陳太陪伴下一起欣賞館內的所有展品，他更對現場「哥」迷的合照或簽名等要求有求必應，之後他更多謝大家對哥哥的愛及祝大家身體健康，「哥」迷也同樣向他送上祝福，並笑着向他反映要找一個更大的場地去舉辦下一次的張國榮紀念展。

到了閉館一刻，陳太和唐鶴德及現場「哥」迷們都依依不捨。另外，陳太十分感謝唐鶴德借出多件哥哥珍藏品作為今次紀念展展出之用，令到展覽更具質量和義意；她同時感謝另外兩位客席策展人張叔平和夏永康，兩位美術大師把紀念展的美學水平提升至最高層次；她亦多謝香港文化博物館在今次紀念展上的鼎力支持，以及每一位工作人員，大家由籌劃、搭建、宣傳、展出，到閉幕一刻的每個環節上付出了大量心力，特別在宣傳上，令到很多香港市民和海外旅客也知悉今次的紀念展從而到場參觀。