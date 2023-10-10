區瑞強開入行50周年紀念騷　嗌大家投票揀最喜歡廣東歌

歌手區瑞強（Albert）踏入入行50年，將於11月17日至19日於伊館舉行一連三場紀念演唱會。今早（10日）記者會上，他自彈自唱又與多年來推出過的黑膠碟合照。談到年年開演唱會，Albert不諱言即使疫情期間都未有打算停步﹕「呢個係我對歌迷嘅承諾，大家年年見，疫情最嚴重時係停過一次，都只因場地被徵作防疫之用。」

Albert對於今次50周年開騷大為緊張，一個月前已在網上、電台及各平台搜集資料，且徵詢身邊50位朋友揀歌：「叫大家投票，揀最喜歡嘅廣東歌，而我就會喺演唱會一晚唱50首粵語歌曲，咁仲會有點唱環節，現場觀眾可以鬥快打電話點歌。（唱咁多首歌，咪冇時間講嘢囉？）唔會，我係資深DJ，計晒數一定做到嘅。」他又指今次演出全部獻唱廣東歌，故有意稍後再開全英文歌演唱會。

至於3晚演出約有10位嘉賓，每晚大約邀來3位現身，當中包括《中年好聲音》學員，以及好友黎瑞恩、許秋怡夫婦等，他更大賣關子表示嘉賓每晚不同，希望到時給觀眾驚喜。入行以來推出過百張唱片的他，指近年大灣區歌迷十分鍾情黑膠碟，所以他在演唱會上也會悉心送上「禮物」。