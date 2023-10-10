梅艷芳逝世20周年紀念展　蔡一傑憶梅姐笑料

樂壇天后梅艷芳（梅姐）逝世20周年，一班梅姐生前好友及圈中人包括：蔡一傑、倫永亮、文雋、何國鉦及《中年好聲音》季軍羅啟豪等，今日（10日）齊齊出席由梅姐歌迷會「芳心薈」舉辦的《傳承·永恒傳奇#梅艷芳》多媒體紀念展覽。談到梅姐，其愛徒草蜢成員蔡一傑表示20年過得很快，腦海中仍滿載昔日與梅姐相處的往事：「好懷念一齊登台、一齊玩，無時無刻我哋都好似喺度玩，唔似喺度做嘢，同埋同佢做公益事務。」他指梅姐留給我們的精神，值得我們傳承，尤其於公益事務上，他又憶起一次與梅姐做慈善時的笑料：「有一次上佢屋企做冬，食完飯佢叫咗兩架車入面放滿晒棉被，叫埋我哋一齊去鵝頸橋底派畀露宿者，阿梅派畀其中一位瞓緊覺嘅露宿者，但佢死都唔要推開梅艷芳，梅艷芳就係都要質張被落去冚落佢度，結果位露宿者起身走，梅艷芳就大叫『咪走啊！』追住佢，好好笑。」他大讚梅姐很有心，做善事從內心出發，做完也不會告訴他人，自己現時也有落力做公益，將梅姐精神承傳。

至於羅啟豪就表示自細已是梅姐粉絲：「因為我媽咪唯一嘅偶像就係梅艷芳，所以我自細都被薰陶。」他又指全家人也是梅姐粉絲，遺憾自己從未能現場欣賞對方的演唱會：「佢90年開演唱會，我全家都有去，但唯獨冇帶我去，嗰陣我6歲，可能佢哋唔知我都鍾意梅艷芳。」他表示至今仍有聽梅姐的歌，尤其喜歡對方的非主打歌曲，又憶起當年隻身啟程到外地讀書，於飛機上聽梅姐的《孤身走我路》時，忍不住爆喊起來。