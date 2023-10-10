關寶慧演魔鬼校長　蘇韻姿心願達成

藝人關寶慧、蘇韻姿獲由陳恩碩（Tom Chan）執導的音樂劇《我們的青春日誌》之邀請，成為該劇新劇季作期間限定演出，與廣大劇迷見面，關寶慧於30場指定演出中飾演魔鬼校長嚴麗珍，蘇韻姿將於13場指定演出中飾演收兵娘娘Nancy，為音樂劇注入新能量！

對於今次演出，關寶慧表示：「非常欣賞陳恩碩的才華、理想、熱誠、努力及堅持！當年他邀請我演出嚴校長一角，作為孕育長壽音樂劇的試金石，我是義無反顧一口應承。在短短數年間，親眼見證他坐言起行，排除萬難，多番優化劇本及製作，興建為此劇量身打造的劇場，長壽劇橫空出世，並且轉眼間已公演超過一年，我的欣喜及感動實在非筆墨可以形容！這次接受他邀請飾演嚴校長8.0，與台前幕後一班對音樂劇充滿熱情的發燒友合作，我自己也有全新的體會。」

至於蘇韻姿則笑言自己心願達成：「舞台演出一直是我的興趣及心願，雖然在外國曾參與過多個音樂劇製作，《我們的青春日誌》卻是我在香港的首個音樂劇演出，心情十分興奮，同時也感到緊張。過去多月來密鑼緊鼓排練，期待於10月18日的預演優先場與大家見面，邀請大家共同見證我這個『第一次』。」