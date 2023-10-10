Marf望《那年盛夏》拍續集：做更刺激嘅事！

女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）推出年度第3首單飛作品《// Undecided //》，新歌繼續保持一貫勁歌熱舞風格，以矛盾為題，講述自己拉扯的思想，從而處於矛盾狀態形成困擾，她說：「相信好多人心中都有呢份困擾，又想又唔想咁，但呢啲矛盾思想係控制唔到，所以今次首歌會有好多觀眾可以代入，勾起共鳴。」

Marf今年共推出3首跳唱快歌《*~Silencio…Shh》、《fOoL##》及最新的《// Undecided //》，她直言《// Undecided //》的舞步令她感覺最爽：「聽到Demo時，呢首歌本身係男聲，所以感覺好特別，而且一聽首歌畀到我嘅畫面已經係好好跳，因為我以往喜歡嘅歌及跳舞都係特別肉緊嘅類型，所以聽完Demo後，我就想試吓做呢首歌，嘗試挑戰男仔頭少少嘅嘢。」

除了舞步令Marf叫爽，新歌MV拍攝亦以ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》的班底為主，不過最令Marf回味，就是與狗合作，身為愛犬之人的她表示：「今次拍攝都幾多難忘事，MV感覺似dance version，仲有隻都柏文狗出現，佢陪我拍咗2、3個鐘，可以同狗一齊拍攝，好開心。」Marf亦透露今年還會推出一首歌，依舊勁歌熱舞，以展現她的能量：「下首歌會係本年度全年總結，所以十分期待，而出年嘅歌曲安排中，會有特別嘗試。」

對於首部擔演劇集《那》獲得好口碑，外界更以神劇來形容，Marf聞言即感激表示：「好驚喜，好開心大家咁鍾意，呢套劇令所有演員都好開心同好感動，本身冇期望太多，所有嘢都係做咗先算；嚟緊超級想開續集，期待同一個班底，做番同一件事，又或者係更刺激嘅事。」