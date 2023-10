80年代冒起的傳奇愛爾蘭搖滾樂隊U2,向來關心政治,他們周日(8日)於美國拉斯維加斯舉行賭場駐場演唱會時,向以色列和平音樂節被巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲的受害者致敬,主音Bono表示:「為我哋嘅兄弟姊妹而唱……佢哋當日亦喺以色列超新星住棚節音樂節度歌唱。我哋為佢哋而唱。佢哋係我哋嘅人,我哋呢種嘅人,熱愛音樂嘅人。好玩,有實驗精神嘅人……當以色列同加薩城發生咗咁嘅事,唱一首關於反暴力嘅歌好似好離地,甚至係可笑,但我哋嘅祈禱一向係為咗和平同反暴力……但我哋嘅心意同我哋嘅憤怒,你哋知道係向住邊度。所以一齊唱,為咗音樂節入面美麗嘅細路。」

U2繼而改動原本向被刺殺的黑人民權領袖馬丁路德金(Martin Luther King)致敬的名曲《Pride(In the Name of Love)》歌詞,改為向音樂節死難者致敬:「十月七日的清晨,太陽昇上沙漠長空。大衛之星,他們奪走你們的性命,但他們無法奪走你的尊嚴。」