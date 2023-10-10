泳兒提早同粉絲過生日　驚喜禮物感動到喊

本月16日是泳兒（Vincy）生日，日前其粉絲為將離港工作的她舉行預祝生日會，跟粉絲大玩遊戲時，她忍不住走到台下幫忙兩隊收集物件，而當主持說：「要8隻左腳嘅鞋。」時，有參賽者更「圖謀」Vincy的鞋，被Vincy識穿後立即走遠，粉絲無功而返，場面搞笑。

除了玩遊戲，粉絲送上兩個蛋糕及香檳，其中一個蛋糕寫上：「為美好泳兒呼叫，粉絲於出Function時必須呼叫！」切完蛋糕及大合照後，粉絲更送上神秘驚喜，原來粉絲將Vincy由出道至去年的歌曲、廣告及獲獎等片段剪輯成短片於大螢幕播放，當Vincy看到自己初出道時所拍的廣告片也忍不住大笑；到短片播出她在較早前的演唱會上，獻唱完《感應》後說的一番話，提到自己試過失聲、爛面及身體出現不同的狀況時，Vincy開始「失守」眼濕濕，更邊抹眼淚邊說：「呀，搞喊我呀。」

當她再看到自己於「2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲得女歌手銀獎的爆喊片段時，她隨即破涕為笑：「嘩！好樣衰呀！哈哈。」短片播放完，Vincy說：「剪得咁好嘅，搞到我喊晒。剪得好好呀，多謝你哋呀，咁有心。」去到簽名及合照時間，其中一位粉絲將Vincy出道至今所推出的專輯全鋪在枱上給她簽名，場面亦相當壯觀。