花魁夠和味　最愛床上戲

花魁又靚女又好招呼，邊有男人唔鍾意呀！（互聯網）

好多人都鍾意去日本旅行，甚至當正係返鄉下。AV業界資深人士神仙乙亦係狂熱崇日之士，所以咁鍾意睇日本AV，今日就推介3部充滿大和風味嘅「花魁系列」作品畀大家，唔使飛去日本都可以喺屋企坐定定感受到花魁嘅極上「和味」喇！

古代慾女

喺片廠BAZOOKA出品嘅《沉迷於極上遊郭》入面，彌生美月、蘭蘭及百瀨莉子三位慾女知道男人嘅生活壓力巨大，所以特別開設咗間好似古代青樓一樣嘅風俗店，三女仲打扮成古代花魁咁招呼客人，等恩客可以脫離一下現實盡情放鬆，而且佢哋仲會聯手出動，有默契地分頭從客人身上榨取快感，搞到客人忙於招架又欲仙欲死，而三女則沉迷於高潮之中，似乎玩得仲開心過客人呀！

體貼一條龍

於MILK推出嘅《花魁風俗和裝艶舞之戲》當中，南梨奈央變身做艷麗花魁，除咗擅長表演畀恩客欣賞，仲會提供好多體貼服務，例如斟酒餵食飯，仲會幫客人撩耳仔添！目的正係想客人更加能夠聽清楚奈央發出嘅淫聲浪語，為之後嘅床戲先嚟個熱身！到入正題時，客人亦唔使勞碌，因為奈央會半解羅衣逕自騎乘，為客人提供強烈快感！

風俗大滿足

SOD炮製嘅《O奶美女風俗店體驗》，講述戀渕桃菜呢位擁有O奶嘅巨乳美人投身風俗行業，貼身又瞓身咁招呼客人，而佢嘅服務可以話係盡善盡美，絕對可以滿足晒客人嘅需要！桃菜換上鮮艷又性感嘅花魁裝上陣，除咗同客人玩胸夾同提供手口服務，如果客人想享受SM快感，菜妹一樣會拎出各種道具招呼對方，而最正嘅係想打真軍同中出收場，桃菜一樣唔會拒絕，難怪客人冇投訴啦！

簡評

相信好多AV迷都估唔到日本AV都可以有古裝打扮，今日為大家介紹嘅「花魁系列」，由女優換上充滿大和風情又夠華麗嘅花魁裝，可以話將觀眾帶到去古代！喺3部作品中，本仙最鍾意彌生美月、蘭蘭及百瀨莉子合演嘅《沉迷於極上遊郭》，除咗因為佢哋炮製出好多精彩嘅4P場面，拍攝場景亦充滿古代日式風味，配埋女優着嘅花魁裝，真係令人好似置身日本古代一樣呀！