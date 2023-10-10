戴祖儀Ｍark實小春雞　想同黎諾懿對親家

藝人黎諾懿、賴慰玲、劉穎鏇、戴祖儀、梁超怡組成的「黎諾懿邀請隊」，與陳家樂、泳兒、何珮瑜、李靖筠的「英皇隊」在將軍澳電視城為《獎門人Halloween感謝祭》錄影。諾懿笑指因新節目《隨懿深度行》的李佳芯、黃翠如與高海寧因不在港與工作未能出席，故改為邀請《不可能任務》的成員，但笑言自己也忘記了有邀請賴慰玲，被她罵認真夠老友。

祖儀與諾懿合作拍攝網上醫療節目，笑言是諾懿希望能為她積陰德有好姻緣，諾懿說：「我手上冇貨，你搵阿Bob啦。」祖儀則嫌阿Bob的介紹太成熟：「我已經Ｍark實將來同小春雞（諾懿兒子）對親家。」問到可會閃婚生BB？她說：「考慮吓，因為圈中太多祖儀，可能要改名做戴FM（Full Moon）。」

此外，蔡卓妍與富三代男友石恆聰分手，被傳是介入的「C小姐」梁超怡繼續拒絕傳媒訪問，她與隊友接受完無綫娛樂新聞台訪問後即閃走，相當避忌。

泳兒何珮瑜準備好濕身

泳兒與何珮瑜為遊戲環節做好濕身準備，多年沒有玩獎門人的泳兒，直言最希望與黎諾懿玩啜乒乓波遊戲，她說：「佢做過我MV嘅男主角，但係冇得咀，所以今次可以咀個乒乓波。」最終泳兒亦如願遊戲時與諾懿啜乒乓波。

下星期40歲生日的泳兒，透露會與男友到美國工作兼遊玩，問到會否秘密結婚？泳兒突然口窒窒，隨後否認說：「唔係，咁問有啲突然，結婚會有少少計劃嘅，如果有喜訊會正式話畀大家知，大家稍安毋躁，你哋急過我喎，依家嘅狀態幾好呀，畀我去過輕鬆嘅旅行先。」何珮瑜則指雖然有追求者，但等待真正緣分，不喜歡爛桃花嘥時間。