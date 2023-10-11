【是日通勝】

農曆八月廿七

癸卯年 壬戌月 壬寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：安葬、結網、除服

忌：祭祀、開渠、祈福

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、24、34

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

金牛座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

雙子座：事業運不錯，但財運不太好，理財要審慎。

巨蟹座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

獅子座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

處女座：搵錢要依正路，勿鋌而走險，以免犯官非。

天秤座：長命工夫長命做，切勿為了工作賠上健康。

天蠍座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

人馬座：財運差勁，投資要保持理性，貪心易中伏。

山羊座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

水瓶座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

雙魚座：容易破財，別再胡亂投資，否則後果自負。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）猴 人緣差

鼠：與人相處易出現溝通困難，心情不佳。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：頭腦靈活反應快，做甚麼事都易成功。

兔：多做好事可改善人緣，還能帶來好運。

龍：財運不佳，不適合投資，花錢要理性。

蛇：缺乏耐性，一旦遇困難就有放棄念頭。

馬：鴻運當頭，信心十足，做事得心應手。

羊：事業旺，敢於表現自己，易獲好消息。

猴：是日沖煞，人緣欠佳，容易被人誤解。

雞：運勢下滑，意外頻生，很多事要操心。

狗：偏財旺，有機會獲得一筆意外的收入。

豬：貴人助力強，就算遇到麻煩也不用怯。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖蛇者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

大部分肖蛇者對愛情的直覺也很強烈，眼前的對象是否適合自己，往往在短時間內便能下結論。少數的肖蛇者更會強烈得沒有任何灰色地帶，如果暫時未能遇上合眼緣對象，會採取寧缺莫濫，絕不隨隨便便發展感情關係。

但肖蛇者並非冷酷無情，一旦找到理想伴侶，便會投放全副精神下去；尤其當愛得濃烈時，可以扭盡六壬去討伴侶歡心。不過，當覺得必須終止一段關係時，他們也會十分決絕，表現出頭也不回的本色。

肖蛇者喜歡低調一點發展感情，並享受兩個人的甜蜜世界多於呼朋喚友的群體活動，所以熱戀中的肖蛇者往往較抗拒聯袂出席朋友的聚會。另外，肖蛇者雖愛得深，但也要注意自己會否因猜疑心過大而影響彼此關係。

‧男性貼士

肖蛇男性平日較冷靜，但在展開追求時會顯得相當熱情，喜歡低調一點發展感情，所以心儀對象很快便能有所察覺。他們很少與伴侶發生爭執，但特別希望能得到伴侶的尊重，如發生摩擦多因此問題而起。

‧女性貼士

肖蛇的女性若對追求者沒有感覺，不論對方做多少功夫也不會動心；但當她們認為對方乃理想對象時，很快便會確認關係。她們不一定要伴侶常常陪伴自己，但必須得到被肯定及被愛的感覺，才會安心發展下去。