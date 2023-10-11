莊思敏性感直播帶貨　「緋聞男友」汪小菲送大禮

藝人莊思敏（Jacquelin）近日轉戰杭州做直播帶貨工作。忙於工作的她不忘在社交網晒靚相，相中她身穿白色低胸及高衩晚裝裙，大騷事業線及長腿。她又在社交網上載直播時獲汪小菲送上虛擬打賞禮物「嘉年華」的截圖，並配文「很久沒有出現的…嘉年華」，而一個嘉年華就要3000人民幣。

Jacquelin今年4月曾被東網獨家拍到與汪小菲在港密會，而傳出緋聞男友，今次再獲汪小菲送大禮，Jacquelin受訪時表示：「佢送咗4個『嘉年華』畀我。」她透露自從上次跟對方在港飯敍後一直有保持聯絡，惟大家因工作關係經常飛來飛去，故仍未有機會再見面。

汪小菲解釋示愛大S原因

汪小菲在直網上公開向前妻徐熙媛（大S）示愛，並談到復婚話題，引來網上熱議，大S經理人隨即回覆稱汪小菲私下多次向大S提出復婚要求，均被大S明確拒絕，又謂對方企圖干擾法庭審理。

汪小菲再次開直播解釋示愛原因，他指早上家中保母接到大S的電話，大S表示自己身體不好，又謂要死了、不行了，他出於關心才說出這些話，但沒想到會被其經理人罵。汪小菲就大S經理人說他企圖干擾法庭審理等言論發聲明，他指：「徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，極需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義。廖瑋琪女士（大S經理人）竟指控本人一邊詆毀大S又一邊示愛，嚴重偏離事實，影響本人聲譽甚鉅。」要求大S經理人於3日內公開道歉，否則會委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴。至於汪小菲的母親張蘭對於兒子的復婚言論，斷言：「放心吧，不可能的，蘭姐還活100年看着他。」