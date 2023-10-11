BTS冇到照掃3獎！「銷量王」Seventeen奪《TMA》大獎

韓國音樂頒獎禮《2023 THE FACT MUSIC AWARD》（TMA）昨晚（10日）在仁川南洞體育館舉行，為年底的連串音樂頒獎禮揭開序幕。

男團Seventeen、Stray Kids、ATEEZ、TREASURE、女團NewJeans、IVE、NIXX、aespa、ITZY及演歌人氣王林英雄同樣獲得「年度歌手獎」，其中單是今年便賣出1,100萬張專輯的Seventeen勇奪全晚最高榮譽的「大獎」。

天團防彈少年團（BTS）雖然沒有出席，但仍獲得粉絲票選的「得票最多組合獎」、「Choice獎（組合）」及「夏季最佳音樂獎」，BTS成員Jimin與V就分別贏得「Idol Plus人氣獎」及「秋季最佳音樂獎」，擁有大批媽媽級粉絲的林英雄獲得「得票最多歌手獎」、「Choice獎（個人）」、「冬季最佳音樂獎」及「最佳ADs獎」，全晚共捧走5個獎，成為大贏家。

至於三大女團NewJeans、IVE與aeapa就分別獲頒「Listeners' Choice獎」、「World Best Perfomer獎」及「Worldwide Icon獎」，憑在夏日音樂節的性感演出上位的女歌手權恩妃則贏得「年度Solo演出者獎」。

以下是得獎名單

大獎：Seventeen

Idol Plus人氣獎：Jimin@防彈少年團

Listeners' Choice獎：NewJeans

Worldwide Icon獎：aespa

World Best Perfomer獎：IVE

年度歌手獎：Seventeen、Stray Kids、ATEEZ、TREASURE、NewJeans、IVE、NIXX、aespa、ITZY、林英雄

年度樂隊演出者獎：Jannabi

年度Solo演出者獎：權恩妃

Next Leader獎：ZEROBASEONE、RIIZE

Hottest獎：BOYNEXTDOOR、xikers

FAN N STAR部門（粉絲票選）

得票最多組合獎：防彈少年團

得票最多歌手獎：林英雄

Choice獎（組合）：防彈少年團

Choice獎（個人）：林英雄

春季最佳音樂獎：李燦元

夏季最佳音樂獎：防彈少年團

秋季最佳音樂獎：V@防彈少年團

冬季最佳音樂獎：林英雄

FOUR STAR獎：Stray Kids

最佳ADs獎：林英雄