前夫粉絲買法律文件爆料　安芭赫德爆Jason拍戲時飲醉

美國權威電影雜誌《Variety》日前爆料指美國男星尊尼特普（Johnny Depp）和前妻安芭赫德（Amber Heard）去年的誹謗官司後，有尊尼的粉絲出錢買下一些未曝光的法庭文件並將之公諸於世，其中包括安芭的治療紀錄。

根據她的治療紀錄，治療師Dawn Hughes於筆記上描述一個充滿敵意的安芭新片《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）片場情況，安芭在紀錄中指飾演「水行俠」的男星Jason Momoa刻意打扮得像尊尼特普來激怒她，而他更敦促電影公司高層將她飛出劇組。安芭亦向治療師數臭Jason，指他拍戲期間飲到大醉。除了被Jason憎恨之外，就連導演溫子仁亦不滿她，向她說話時更提高聲音，並禁止她於社交網發布有關影片的內容，令她感覺好像是自己的錯。不過，《水》的電影公司發言人就Jason醉酒拍戲的說法否認，並稱他一直表現得好專業。而另一名工作人員亦稱Jason很努力工作，會跟別人飲啤酒但一到片場時就不會飲醉，更否認他與安芭不和稱見過2人一起說笑。

同時有消息指《水行俠》首集上映後，電影公司方面曾認為Jason和安芭缺乏化學作用決定續集不需要她回歸。最終安芭於續集仍留下的原因是當時她的富豪男友馬斯克（Elon Musk）發「焦土政策式的信」威脅電影公司，當中寫着：「留下安芭，否則就毀滅一切。」最後電影公司才屈服留下她。雖然有得留低，但有傳續集中安芭至少有兩場戲包括打鬥及愛情場面被刪走。

雖然種種傳聞對《水行俠2》不利，但有票房分析師指雖然大家都不看好DC的電影，但由於今年北美聖誕檔期的電影不多競爭有限，《水》亦有可能會因此而殺出重圍。