都市人腸道易生惡菌　G-NiiB大學科研配方有助平衡腸道微生態

【特約報道】都市人工作忙碌、生活緊張，容易引起腸胃不適，例如肚痛、腹瀉或便秘等，而腸道微生態失衡與腸道易敏亦有密切關係。一般來說，在我們的日常生活中，面對壓力有機會令腸道益菌數目減少，引至腸道微生態失衡，便容易肚痛及肚瀉；腸道易敏則是腸臟功能紊亂、失調或腸道過敏的慢性症狀。

藍色免疫 紅色護腸

香港著名大學醫學院研發的G-NiiB微生態SIM01配方（藍色）榮獲多個國際奬項，富含三種雙歧桿菌和三種益生元，兩項最新大型臨床研究證實，配方能夠改善腸道微生態，提升免疫力，連續服用有助舒解病後復原，減輕疲倦、改善記憶力、腸胃問題；睡眠質素、情緒及皮膚質素亦有所改善。

G-NiiB M3護腸配方（紅色）含有兩種嗜熱鏈球菌、刺雲豆膠，以及三種雙歧桿菌和三種益生元，可加強腸道黏膜和提升腸道保護力，有助強化腸道物理屏障，更能紓緩腸道易敏問題，研究証實持續服用可有效降低腸道中的M3惡菌。

兩款配方專為改善亞洲人腸道微生態，有別於一般益生菌產品，所有活菌經冷凍乾燥處理，配合意大利專利鎖菌技術製成粉劑，令益菌更易在腸道中定殖。食用方便，每日一包，可直接倒入口中或加於清水中攪拌，可於任何時間服用。

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